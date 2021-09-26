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Военные США и Украины совершили совместное десантирование на учениях Rapid Trident-2021

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В рамках многонациональных учений Rapid Trident - 2021 состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в фейсбуке.

"Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне личный состав, имеющий немалый опыт десантирования из украинских десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.

Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 стартовали 20 сентября во Львовской области. Они продлятся по 1 октября 2021 года. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих.

Помимо США и Украины, в учениях участвуют военнослужащие еще 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.

США Украина Rapid Trident - 2021

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