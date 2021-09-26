В Венесуэле семь работников компании PDVSA задержали по делу о терроризме

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники военной разведки Венесуэлы задержали семь работников предприятия, принадлежащего нефтегазовой госкомпании PDVSA, в рамках расследования, связанного с терроризмом, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что задержаны рабочие нефтеперерабатывающего комплекса в Парагуане - крупнейшего поставщика бензина в Венесуэле. Адвокат одного из задержанных рассказал агентству, что задержанных отправили в Каракас, где они станут фигурантами дела о подготовке нападения на Парагуанский комплекс.

Источники Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что задержанные рабочие, большинство из которых являются механиками, в тот день работали на еще одном предприятии PDVSA - НПЗ "Амуай".

Агентство напоминает, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро обещало удвоить поставки топлива к сентябрю, но, как утверждается, большинство венесуэльцев по-прежнему вынуждены часами стоять в очередях за бензином. По мере восстановления экономики после пандемии и увеличения спроса на топливо, венесуэльское правительство все больше давит на менеджеров PDVSA, чтобы те ускорили производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах в Парагуане, поясняет Bloomberg.