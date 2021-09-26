Мексика получила еще около миллиона доз "Спутника V"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - 900 тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Мексику, сообщила в воскресенье государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).

"В 3.02 утра Birmex приняла 900 тыс. доз российской вакцины для правительства Мексики в аэропорту Мехико им. Бенито Хуареса", - сообщается в твиттере госкомпании.

Являются ли принятые вакцины дозами первого или второго компонента "Спутника V", не уточняется.

➡️🛬 ¡ATERRIZARON HACE UNOS MINUTOS EN TERRITORIO MEXICANO CASI 1 MILLÓN DE VACUNAS #SPUTNIKV!



El #EquipoBirmex recibió a las 3:02 a.m. en el @AICM_mx para el Gobierno de México, 900 mil dosis de la vacuna rusa. #BirmexAlMomento. pic.twitter.com/AXet8WnfBb — Birmex (@Birmex) September 26, 2021

16 сентября Birmex сообщила о получении 1,15 млн. доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября - о доставке 200 тыс. доз "Спутника V".

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля РФПИ сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тыс. доз вакцины.

Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало производство "Спутника V". В начале июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве тестовой партии "Спутника V" на площадке Birmex, а 3 сентября генеральный директор компании Педро Зентено Сантаэлла в интервью газете Milenio сообщил, что упаковка вакцин собственного производства может начаться в Мексике уже в конце сентября или начале октября этого года.

Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории страны.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.