В Мексике одобрили применение кубинской вакцины против COVID-19

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Медицинский регулятор Мексики Cofepris разрешил применение в стране вакцины против COVID-19 Abdala кубинского производства, хотя препарат еще не получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцина получила "благоприятное техническое заключение" от экспертов, говорится в распространенном заявлении Cofepris.

Куба информировала, что ее отечественная вакцина на основе белка Abdala продемонстрировала эффективность выше 90%. Кубинские ученые разработали три отечественные вакцины против COVID-19, все они ожидают официального признания после оценки ВОЗ.

С начала пандемии в Мексике, по данным американского университета Джонса Хопкинса, выявлено более 3,9 млн случаев заражения COVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 298,9 тыс. человек.