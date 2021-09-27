МАГАТЭ заявило, что Иран не выполняет соглашение о мониторинге ядерных объектов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что Иран не выполняет условия соглашения о мониторинге ядерных объектов. Об этом сообщает The Hill.

В организации отметили, что ее инспекторам не позволили проверить центр по производству компонентов центрифуги по обогащению урана в Кередже, хотя ранее Тегеран пообещал дать доступ к своему оборудованию. При это в МАГАТЭ указали, что ее сотрудникам разрешили осмотреть другие объекты. В июне центр в Кередже, согласно информации The New York Times, был атакован беспилотным квадрокоптером, запущенный, по всей видимости, с иранской территории недалеко от предприятия.

Ранее Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие в рамках существующего сотрудничества. На прошлой неделе президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран желает вести такие переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций.

Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры в начале августа после инаугурации Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.