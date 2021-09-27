Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в американской тюрьме

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дипломаты посольства России в США посетили в американской тюрьме гражданина России Константина Ярошенко, призвали предоставить необходимую медицинскую помощь.

"Старшие дипломаты посольства посетили с консульским визитом К.В.Ярошенко, сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи. Заверили соотечественника в том, что продолжим добиваться соблюдения его прав и законных интересов", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российского посольства.

Дипломаты отметили, что "вся ответственность за жизнь и здоровье российских граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США, лежит на американской стороне".

"Призываем местные власти предоставить россиянам необходимую медицинскую помощь", - заявили в посольстве РФ в США.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.