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Вертолеты РФ провели учения в Киргизии на фоне ситуации в Афганистане

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вертолеты Ми-8 отдельной вертолетной эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Казахстане, выполнили пуски неуправляемых ракет в ходе учения на полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизии, сообщил ЦВО.

"Всего в учении было задействовано около 50 человек летного и инженерно-технического состава и два вертолета Ми-8МТВ5", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Как уточняют военные, летчики выполнили тренировочные полеты в горной и высокогорной местности, а на завершающей фазе учения нанесли удары 80-миллиметровыми ракетами класса "воздух-поверхность" по мишеням, имитирующим легкобронированную колонну техники и мобильные командные пункты условного противника.

Всего летчики выполнили более 20 вылетов и провели пуски около 50 неуправляемых ракет.

Маневры прошли на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее сообщалось, что в сентябре российские штурмовые самолеты также провели учения в горах Киргизии с пусками ракет. По данным ЦВО, летчики Су-25СМ отработали нанесение удара по наземным целям с ходу и с повторного захода неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Кроме того, они выполнили уход от средств противовоздушной обороны и отстрел ложных тепловых целей.

Объединенная российская военная база "Кант" расположена в Чуйской области Киргизии. База является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы - штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Киргизия ЦВО Афганистан

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