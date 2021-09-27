Ядерный арсенал в мире достиг более 13 тыс. боеголовок

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По состоянию на начало 2021 года ядерный арсенал девяти стран в совокупности достиг 13,1 тысячи боеголовок. Об этом говорится в новом исследовании Федерации американских ученых.

"Несмотря на прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия со времен холодной войны, совокупный мировой запас ядерных боеголовок остается на очень высоком уровне: на начало 2021 года девять стран обладали примерно 13100 боеголовками", - указывается в исследовании.

"Приблизительно 91% всех ядерных боеголовок принадлежит России и Соединенным Штатам, у каждой из которых имеется около 4000 боеголовок в своих оперативных военных арсеналах", - говорится в материалах.

В глобальном масштабе общие запасы ядерного оружия сокращаются, но темпы сокращения замедляются по сравнению с предыдущими 30 годами. Сокращение происходит только потому, что США и Россия занимаются демонтажом ранее снятых с вооружения боеголовок.

Что касается военных запасов – боеголовок, которые закреплены за оперативными силами, то их общее количество снова увеличивается, отмечают американские эксперты. По их данным, у Франции и Израиля относительно стабильные запасы, а Китай, Индия, КНДР, Пакистан, Россия и Великобритания увеличивают арсеналы ядерного оружия, утверждают авторы.

Из 13,1 тыс. ядерных боеголовок в мире почти 9,6 тыс. находятся в военном арсенале для использования ракетами, самолетами, кораблями и подводными лодками. Остальные боеголовки списаны, но все еще относительно исправны и ожидают демонтажа.

Из 9,6 тыс. боеголовок в военных запасах около 3,8 тыс. развернуты в оперативных силах – на ракетных базах или базах бомбардировщиков. Из них примерно 2 тыс. боеголовок США, России, Великобритании и Франции находятся в состоянии повышенной готовности к использованию в короткие сроки.

С учетом развернутых, находящихся на складах и ожидающих утилизации ядерных боеголовок девять стран располагают следующим количеством оружия: Россия – 6257, США – 5550, Китай – 350, Франция – 290, Великобритания – 225, Пакистан – 165, Индия – 160, Израиль – 90, Северная Корея – 45, говорится в исследовании.

В историческом контексте количество ядерных вооружений в мире значительно сократилось со времен холодной войны – с пикового значения примерно 70,3 тыс. в 1986 году до примерно 13,1 тыс. в начале 2021 года.