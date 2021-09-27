Макрон призвал страны ВОЗ не утаивать информацию о заболеваниях

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Страны-члены ВОЗ не должны скрывать информацию, касающуюся заболеваний, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ни одна из стран ВОЗ не должна скрывать информацию или препятствовать передаче данных", - приводит агентство ЭФЭ слова Макрона, сказанные в Лионе в присутствии гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Макрон не стал уточнять, на какую именно страну он в данном случае намекает, однако западные СМИ отмечают, что, видимо, речь шла о намеке на Китай и информацию, которая могла бы помочь понять, откуда появился коронавирус COVID-19.