Российские инспекторы посетят военный объект Великобритании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник проинспектируют объект вооруженных сил Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании", - сказал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности (структура Минобороны РФ) Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция будет проводиться в течение одного дня 28 сентября. В Минобороны РФ не уточнили, на каком конкретно британском объекте побывают российские военные. Посещение военными РФ объектов вооруженных сил Британии считается редким событием.

"Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - сказал Рыжков.

"В ходе посещения инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - сообщил он.

Российский национальный Центр по уменьшению ядерной опасности создан одновременно с американским в соответствии с соглашением между СССР и США от 15 сентября 1987 года.

Первоначально на центр возлагалась только одна задача - обмен с США заблаговременными уведомлениями о пусках баллистических ракет.

Сайт Минобороны РФ сообщал, что компетенции центра расширялись - он отвечает за вопросы выполнения около 15 международных договоров и соглашений. В их числе контрольные мероприятия в рамках российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности, соглашения с Китаем о сокращении вооруженных сил и вооружений в районе границы.