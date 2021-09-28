Генерал Милли заявил, что согласовал контакты с КНР с главой Пентагона

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что его прошлогодние контакты с китайскими военачальниками, вызвавшие политический скандал, были согласованы с шефом Пентагона.

"Звонки в октябре и в январе состоялись, потому что у нас были разведданные о том, что в Китае были обеспокоены предположениями о якобы неминуемой атаке из США... Моя работа в то время была посвящена деэскалации", - сказал Милли на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил во вторник.

Он отметил, что звонки китайским коллегам не выходили за пределы его рабочих обязанностей, а также были согласованы с занимавшим тогда пост министра обороны Марком Эспером.

"Находясь в координации с министром обороны Эспером я позвонил генералу Ли Цзочэну 30 октября. Восемь человек сидели тогда со мной в одном помещении. 31 декабря Китай запросил телефонный звонок со мной. Заместитель помощника министра обороны по делам Азии помогал координировать этот разговор, который назначили на 8 января. 11 человек присутствовали со мной во время звонка. Стенограмма разговора была распространена в тот же день. Чуть позднее после завершения разговора с генералом Ли, я проинформировал и (бывшего - ИФ) госсекретаря Майка Помпео, и (бывшего - ИФ) главу аппарата Белого дома Марка Медоуза об этом звонке. Еще позднее я присутствовал на встрече с и.о. министра обороны Кристофером Миллером, где я уведомил его о звонке", - добавил генерал.

По словам Милли, он прекрасно осознавал, что Трамп не собирался развязывать войну с Китаем. "Я знаю, я убежден, что президент Трамп не собирался атаковать Китай, и моей прямой обязанностью было донести распоряжения и намерения президента", - сказал американский военачальник.

Некоторые американские СМИ, получивших копии книги "Угроза" журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты, сообщили ранее в сентябре, что Милли позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну 30 октября 2020 года - за четыре дня до выборов, а также 8 января, чтобы заверить его, что у Трампа нет планов атаковать Китай.

Как сообщила The New York Times, согласно книге, разведка США за несколько дней до выборов 2020 года показала, что китайцы полагали, что Трамп готовится нанести военный удар, чтобы спровоцировать международный кризис. По данным авторов книги, в своих звонках Милли пытался заверить китайского коллегу, что США не собираются нападать, и, если произойдет нападение, он предупредит своего коллегу заранее.

Трамп, как сообщалось, отметил, что если сообщения о поведении Милли верны, то это "предательство".

Многие республиканцы полагают, что Милии в данном случае не имел права проводить такие контакты, не посоветовавшись с президентом.