В Канаде спаслись 33 из 39 горняков, застрявших в шахте после поломки лифта

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На севере провинции Онтарио на поверхность вышли 33 из 39 горняков, которые застряли в шахте Totten компании Vale в воскресенье на глубине около километра из-за поломки подъемника. Им пришлось подниматься по цепочке дублирующих лестниц, подъем занял около десяти часов, сообщает BBC News.

Ожидается, что оставшиеся шестеро выйдут на поверхность позднее 28 сентября, заявил CBC координатор спасательной операции Шон Райдаут. Выбираться им помогают спасатели, а на выходе их встречают врачи.

По словам Райдаута, спасатели не торопили шахтеров, которые устали после долгих часов под землей, подъем проходил с передышками.

Авария на шахте произошла 26 сентября во второй половине дня: в шахту подъемника врезался ковш экскаватора и застрял в ней. Рабочие оказались на глубине от 914 и 1219 метров. CBC напомнила, что, для сравнения, высота телебашни в Торонто - 550 метров.

Спасателей шахтеры ждали в специально организованных убежищах, где были запасы воды и еды и связь с внешним миром.

Представитель компании Vale заявила, что уже пообщалась со спасенными, они здоровы и хотят поскорее добраться домой.

Бразильская Vale - крупнейший производитель железной руды и никеля в мире.