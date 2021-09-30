Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гутерриша шокировало решение Эфиопии выслать семь сотрудников ООН

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил, что шокирован решением властей Эфиопии выслать семь представителей международной организации из страны.

"Я был шокирован информацией о том, что правительство Эфиопии объявило семь сотрудников ООН персонами нон грата - приводят западные СМИ выдержки из заявления генсека ООН.

Он отметил, что ООН находится в контакте с властями Эфиопии "в надежде, что сотрудники ООН, которых затронуло это решение, получат разрешение на продолжение своей важной работы".

Ранее в четверг в МИД Эфиопии сообщили, что высылают семь сотрудников ООН, обвинив их во "вмешательстве" во внутренние дела страны. Согласно заявлению ведомства, эти семь человек должны покинуть Эфиопию в течение 72 часов. Власти Эфиопии считают, что высылаемые сотрудники ООН оказывали поддержку повстанцам в эфиопском регионе Тыграй.

ООН Антониу Гутерриш Эфиопия

Новости

Красный крест счел систему здравоохранения Афганистана стоящей на грани краха

Красный крест счел систему здравоохранения Афганистана стоящей на грани краха

Кличко заявил, что ситуация с отоплением в Киеве близка к критической из-за цен на газ

Пандемия коронавируса

Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

В Германии задержали 96-летнюю секретаршу концлагеря, скрывшуюся от суда

Регулятор запретил импорт системы нагревания табака IQOS в США

Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Путин сообщил о готовности РФ построить АЭС в Казахстане

Что случилось этой ночью: четверг, 30 сентября

Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });