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Узбекистан задумался о выращивании агрокультур в России для своих нужд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры для собственного потребления на российских землях.

Как сообщает в субботу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Минсельхоз обсуждает с коллегами из России возможность предоставления сельхозземель на территории РФ для выращивания сельскохозяйственной продукции для потребностей внутреннего рынка.

По данным пресс-службы, министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин обсудили в онлайн-режиме вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.

"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", - сказал Ходжаев в ходе переговоров, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщается, рассматриваются те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница.

По словам главы ведомства, в перспективе речь идет о значительном расширение таких площадей. "Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тысяч гектаров, а в перспективе - до 1 миллиона гектаров", - отметил Ходжаев.

В свою очередь, Левин сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8-13 миллионов гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.

Конкретные механизмы и сроки реализации проекта стороны договорились обсудить в рамках визита рабочей группы Узбекистана в РФ в октябре текущего года, добавили в пресс-службе Минсельхоза.

Узбекистан имеет большой опыт и значительные трудовые ресурсы для выращивания сельхозпродукции. Однако в стране наблюдается дефицит земельных площадей, а также водных ресурсов для дальнейшего развития агросферы.

Узбекистан

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