Президент Грузии проголосовала на местных выборах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что местные выборы являются самыми главными в демократическом процессе.

"Это те выборы, в ходе которых граждане могут избрать людей, решающих их местные проблемы. Вместе с тем, на этих выборах должно быть меньше всего поляризации", - сказала она журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Тбилиси, отметив, что отдала свой голос "за деполяризацию" в обществе.

Президент не стала комментировать вопрос о задержании Михаила Саакашвили.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, будут избраны более двух тысяч членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени.