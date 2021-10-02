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Явка на местных выборах в Грузии составила почти 52% избирателей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В прошедших в субботу в Грузии выборах в органы местного самоуправления приняли участие 1815776 избирателей, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей, сообщает вечером в субботу Центральная избирательная комиссия Грузии.

В ЦИК во время голосования поступили 366 жалоб, большинство из которых касаются процедурных вопросов.

Процесс подсчета итогов голосования начат на избирательных участках.

Грузинские телеканалы сразу же после завершения голосования обнародовали данные экзит-полов, по которым на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Окончательные итоги выборов будут подведены в ЦИК Грузии поздно ночью.

Грузия

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