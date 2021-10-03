Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 октября

Рост продаж Tesla в III квартале, назначение Байденом нового посредника в споре Ливана и Израиля, заявление главы МИД Ирана о возвращении замороженных Вашингтоном активов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков. Корпорация продала свыше 241 тысячи электромобилей по всему миру, увеличив количество поставок на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики ожидали, что Tesla продаст 227 тысяч электромобилей за III квартал.

- Байден назначит нового посредника в споре Израиля и Ливана о морской границе. Им станет старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Он заменит американского дипломата Джона Дерошера, назначенного во время президентства Дональда Трампа. Хохштейн является одним из ближайших доверенных лиц Байдена и работает с ним много лет.

- Глава МИД Ирана заявил, что США должны вернуть замороженные активы Тегерана. Хоссейн Амир Абдоллахиян указал, что Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон в знак доброй воли и готовности к возобновлению переговоров в Вене по атому вернул $10 млрд замороженных средств Ирана. Министр отметил, что Иран завершает подготовку к венским переговорам.

- Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на состоявшихся местных выборах в Грузии. В ЦИК Грузии к утру воскресенья подсчитаны итоги состоявшегося в субботу голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участках. По имеющимся данным правящая партия набрала - 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%.

- "Комсомольская правда" направит в Минск спецпредставителя после задержания журналиста. Сотрудник "КП в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в Москве и в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске, рассказал "Интерфаксу" главный редактор издания Владимир Сунгоркин. "Мы проинформировали власти России. Дальше будем все делать, что в наших силах, чтобы вызволить его", - сказал он.