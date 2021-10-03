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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Катаре первые в истории страны прошли парламентские выборы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Катаре в воскресенье состоялись первые в истории страны выборы в состоящий из 45 мест консультативный совет (Меджлис Аш-Шура), который будет выполнять функции парламента, сообщают мировые СМИ.

По данным министерства внутренних дел страны, явка на выборы 30 членов совета оставила 63,5%. Еще 15 членов совета будет назначать правящий эмир.

Совет будет обладать законодательной властью и утверждать общую государственную политику и бюджет, но не будет иметь права решать вопросы обороны, безопасности, экономической и инвестиционной политики.

На 30 мест в совете претендовали 233 кандидата, в том числе 26 женщин, но ни одна из них не набрала достаточного количества голосов.

В ходе выборов мужчины и женщины по всей стране голосовали на разных участках.

Катар

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