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Пожар в Риме повредил старинный мост через Тибр

Пожар в Риме повредил старинный мост через Тибр
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пожар уничтожил часть исторического моста Индустрии через реку Тибр в Риме, сообщает Associated Press.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 3 октября. В результате него никто не пострадал, но в целях безопасности были эвакуированы посетители трех расположенных рядом ночных клубов.

Отмечается, что пожар начался на берегу на территории, где живут бездомные. Позднее пламя перекинулось на мост. Предположительно, причиной возгорания мог стать взрыв бытового газа во время приготовления пищи. Итальянское радио сообщает, что несколько лет назад в месте проживания бездомных уже произошел пожар.

Секция моста выгорела и рухнула в Тибр.

Пожарные заявляют, что сейчас пользоваться мостом нельзя. В целях безопасности под ним закрыли навигацию.

Мост Индустрии стал одним из последних масштабных сооружений, возведенных в Риме, когда город относился к Папской области. В 1863 году на открытии моста присутствовал папа Пий IX.

Мост, который римляне называют "железным мостом" изначально использовался как железнодорожный, но позднее стал автомобильным и пешеходным.

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