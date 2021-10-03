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Жертвами взрыва в мечети Кабула стали восемь человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва возле входа в кабульскую мечеть Эйдгах погибли не менее восьми человек, сообщает сетевое информационное издание Aamaj News со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.

Отмечается, что еще 20 человек были ранены.

Местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери пресс-секретаря движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихуллы Муджхида.

Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

Афганистан Кабул

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