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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пилотом упавшего в Милане самолета был румынский миллиардер Дан Петреску

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пилотом упавшего в Милане частного самолета был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску, сообщает BBC News.

Он погиб вместе со своей женой и сыном, сообщают итальянские СМИ.

В результате аварии загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Никто на земле не пострадал.

Ранее в воскресенье сообщалось, что небольшой частный самолет врезался в пустующее двухэтажное здание в пригороде Милана. Отмечается, что на борту были шесть пассажиров и двое членов экипажа. По данным итальянских СМИ, все восемь человек погибли.

Италия Милан

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