РКК "Энергия" фиксирует множество проблем, мешающих эксплуатации МКС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На Международной космической станции (МКС) выявлено много различных технических неполадок, мешающих нормальной эксплуатации российского сегмента станции, сообщил руководитель полета сегмента станции, замгенконструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"Есть уже много всяких неприятностей, которые, прямо скажем, мешают нормально эксплуатировать российский сегмент", - сказал Соловьев в понедельник на конференции "Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы".

В ноябре 2020 года сообщалось, что РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года.