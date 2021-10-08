Песков счел, что США используют тему энергетики в качестве орудия шантажа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США, а не Россия используют энергетическую тему в качестве инструмента политического шантажа, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россия использует энергоресурсы в качестве инструмента принуждения и политического оружия.

"Мы категорически не согласны с этим. Более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка", - ответил Песков.

По его словам, "Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия политического или иного нажима".

"Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставок. Такого не было, и такого не будет", - добавил Песков.

"В свою очередь, это именно США постоянно угрожают санкциями и так далее в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые потенциально могут внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы", - заметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "в данном случае США как раз напрямую использовали энергетическую тему в качестве инструмента политического и коммерческого шантажа".