Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В штате Пенсильвания полиция застрелила гражданина Киргизии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Посол Киргизии в Вашингтоне Бактыбек Аманбаев на встрече с помощником госсекретаря США Дональдом Лу заявил о необходимости детального расследования смерти гражданина Киргизии, застреленного полицейскими в штате Пенсильвания.

Как сообщает пресс-служба МИД Киргизии в субботу, кроме того, "проведены переговоры с Департаментом полиции штата Пенсильвания в ходе которых было сообщено, что в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по расследованию инцидента".

Данный вопрос находится на особом контроле министерства и посольства Киргизии в США, заявили в ведомстве.

5 октября в штате Пенсильвания полиция застрелила 28-летнего гражданина Киргизии. По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими.

Посольством Киргизии направлен запрос в Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела.

Родственники погибшего планируют отправить тело в Киргизию по мере завершения подготовки необходимой документации.

США Пенсильвания Киргизия

Новости

Новую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в 2022 году

Ливан оказался полностью обесточен

Ливан оказался полностью обесточен

Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

Афганистан во власти талибов

Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

Рогозин сообщил о хорошем состоянии здоровья "космической киногруппы"

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Что случилось этой ночью: суббота, 9 октября

Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу

Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });