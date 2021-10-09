В штате Пенсильвания полиция застрелила гражданина Киргизии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Посол Киргизии в Вашингтоне Бактыбек Аманбаев на встрече с помощником госсекретаря США Дональдом Лу заявил о необходимости детального расследования смерти гражданина Киргизии, застреленного полицейскими в штате Пенсильвания.

Как сообщает пресс-служба МИД Киргизии в субботу, кроме того, "проведены переговоры с Департаментом полиции штата Пенсильвания в ходе которых было сообщено, что в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по расследованию инцидента".

Данный вопрос находится на особом контроле министерства и посольства Киргизии в США, заявили в ведомстве.

5 октября в штате Пенсильвания полиция застрелила 28-летнего гражданина Киргизии. По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими.

Посольством Киргизии направлен запрос в Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела.

Родственники погибшего планируют отправить тело в Киргизию по мере завершения подготовки необходимой документации.