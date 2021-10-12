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На острове Крит после землетрясения предупредили об угрозе цунами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти греческого острова Крит во вторник распространили предупреждение об угрозе цунами в результате произошедшего ранее землетрясения, передает британский телеканал Sky News.

Sky News отмечает, что в результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на восточном побережье острова - в 10 км от деревни Палекастро.

Телеканал напоминает, что тремя неделями ранее в результате подобного землетрясения там погиб человек. Также были повреждены сотни построек.

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