Россия перебросила в Сербию на учения батарею комплексов ПВО "Панцирь-С"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные перебросили на учения в Сербию самолетами военно-транспортной авиации батарею зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщили в Минобороны РФ в среду.

Российско-сербское учение по ПВО "Славянский щит - 2021" стартует 14 октября.

"В рамках учения батарея ЗРПК "Панцирь-С" будет развернута на территории сербской авиабазы "Батайница" и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника", - заявили в Минобороны РФ.

Как сообщалось, сейчас в Сербии проходит совместное с Россией летно-тактическое учение "БАРС-2021". В маневрах участвуют совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35.

24 октября 2019 года Минобороны РФ сообщало, что дивизион систем ПВО дальнего действия С-400 и батарея комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" были переброшены военно-транспортной авиацией в Сербию для участия в учениях. Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" тогда впервые приняли участие в учениях за рубежом.

5 ноября 2019 года военные сообщили о возвращении в Россию комплексов С-400 и "Панцирь-С" из Сербии.