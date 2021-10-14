СМИ сообщили о гибели сирийского солдата от авиаудара Израиля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В результате удара израильских ВВС по территории Сирии один военнослужащий сирийских вооруженных сил погиб, трое получили ранения, сообщило сирийское государственное телевидение.

В сообщении сказано, что удар был нанесен по вышке связи и некоторым военным постам в районе Пальмиры. Других подробностей не приводится.

Перед этим телевидение сообщало, что сирийские ПВО отражают воздушную атаку к югу от Пальмиры.