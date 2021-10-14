Один сирийский военный погиб в результате атаки Израиля на фосфатный завод

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Один сирийский военный погиб, еще трое ранены, нанесен ущерб фосфатному заводу под Пальмирой (Сирия) в результате удара 13 октября четырех израильских истребителей F-16, сообщили российские военные.

"Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск", - сказал в четверг на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

По его словам, 13 октября с период с 23:35 до 23:39 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе подконтрольной США зоны "Эт-Танф" в провинции Хомс, нанесли удар по заводу по переработке фосфатных руд в районе Пальмиры, уничтожили вышку связи.

"В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб", - сказал Кулить.

Ранее в четверг сирийское государственное телевидение сообщило, что израильские самолеты нанесли удары по некоторым военным постам в районе Пальмиры. Перед этим сирийское телевидение сообщало, что сирийские силы ПВО отражают воздушную атаку к югу от Пальмиры.

8 октября авиация Израиля также нанесла удар по объектам в Сирии.

На брифинге 9 октября Кулить сообщил, что шесть сирийских военных ранены в результате удара 8 октября шести истребителей Израиля F-16 по аэродрому Т-4 ("Тифор") в провинции Хомс.

Ущерб аэродрому незначительный, силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили 8 из 12 ракет, которые выпустили израильские самолеты, сказал тогда Кулить.

По его словам, 8 октября сирийские военные сбили израильские ракеты комплексом противовоздушной обороны российского производства "Панцирь".

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к находящимся в Сирии иранским военным советникам.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Сирия купила у России 36 комплексов "Панцирь-С".