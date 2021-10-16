Полиция Италии во время антинаркотического рейда обнаружила десятки замороженных грызунов

По данным итальянских СМИ, обнаруженные грызуны - сони - считаются деликатесом у итальянских мафиози

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Итальянские полицейские, проводившие антинаркотический рейд на ферме по производству каннабиса в Реджо-ди-Калабрии, в одном из помещений обнаружили более двухсот замороженных тушек маленьких грызунов - сонь, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, на месте происшествия были задержаны трое человек.

Итальянская газета Il Corriere della Sera поясняет, что блюдо из сонь популярно у боссов мафиозной группировки Ндрангета - одной из самых богатых и влиятельных преступных организаций в мире.

По данным итальянской организации по защите дикой природы Lipu, браконьеры незаконно отлавливают сонь, которые являются охраняемым видом, в лесах Аспромонте и продают их мафии и ресторанам.

В Древнем Риме сони считались деликатесом, грызунов специально откармливали, чтобы потом приготовить из них еду.