Хакеры атаковали страницы правительства Казахстана в Facebook

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Официальные страницы правительства Казахстана в Facebook временно недоступны из-за хакерской атаки, сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы премьера Зарина Нурланова.

"Уважаемые пользователи Facebook! Сообщаем следующее - наши официальные страницы Официального сайта Премьер-Министра РК @primeminister.kaz @primeminister.kz @PrimeMinister.int в результате фишинговой атаки временно недоступны", - написала она на своей странице в соцсети.

По ее данным, ведутся переговоры с платформой Facebook о восстановлении аккаунтов.