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Глава Пентагона заявил, что действия РФ в Черноморском регионе угрожают его безопасности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил об осуждении Вашингтоном "оккупации" Россией территорий Грузии и действий РФ в регионе Черного моря.

"Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем", - заявил Остин в понедельник на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Заявление Остина цитирует пресс-служба главы грузинского правительства.

"Это важный регион и его безопасность и стабильность крайне важны для практического осуществления нашего общего видения – для существования единого, свободного и мирного общества", - сказал Остин.

В свою очередь Гарибашвили заявил на встрече, что у США в лице Грузии в регионе есть надежный партнер.

США Грузия РФ Ллойд Остин

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