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Халилзад ушел с поста спецпредставителя США по Афганистану

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ветеран американской дипломатии Залмай Халилзад уходит с поста спецпредставителя США по Афганистану, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Залмай Халилзад покидает пост спецпредставителя по афганскому примирению. Благодарю его за десятилетия службы на благо американского народа", - отметил госсекретарь США в заявлении.

Блинкен пояснил, что преемником Залилзада станет Томас Уэст, до сих пор работавший заместителем спецпредставителя по Афганистану.

Халилзад ушёл в отставку в ситуации, когда в Афганистане с середины августа 2021 года у власти находится движение "Талибан" (запрещено в РФ). США после вывода своих войск с афганской территории пытаются, с одной стороны, продолжить оказывать гумпомощь жителям Афганистана, а с другой - добиться от талибов соблюдения прав человека. Признавать талибов, с которыми армия США 20 лет воевала, законными властями Афганистана, Вашингтон пока не собирается.

Халилзад при президенте Джордже Буше-младшем был послом США в Афганистане, Ираке, а затем - постпредом США при ООН. В 2018 году его назначили спецпредставителем по Афганистану. Он родился в Афганистане в пуштунской семье. Затем перебрался в США.

Афганистан США Госдеп Энтони Блинкен Залмай Халилзад

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