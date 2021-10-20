В Москве в ноябре ждут нового спецпредставителя США по Афганистану

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре, сообщил в среду спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"В ноябре", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что представители США не приняли участие в Московском формате консультаций по Афганистану.

По его словам, "наверное, одна из причин - это состоявшаяся буквально на днях смена спецпредставителя США по Афганистану". "Надеюсь, что готовность активно работать по афганскому направлению у США сохраняется, и новый спецпредставитель (Томас Уэст - ИФ) присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания Московского формата (...)", - сказал Лавров.