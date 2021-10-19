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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Выжившие в массовом отравлении 1981 года объявили о захвате музея Прадо

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Мадриде шесть человек заявили о захвате музея Прада и угрожали через шесть часов покончить с собой в прямом интернет-эфире, если власти не ответят на их требования, сообщает El Mundo.

По сведениям El Diario, вскоре после начала акции полицейские вывели их из музея.

Протестующие в соцсетях объяснили, что в 1981 году выжили после отравления некачественным рапсовым маслом. Они требуют от правительства и премьер-министра Испании Педро Санчеса немедленной реакции и помощи. Музей Прадо они выбрали для этой акции, поскольку хотели глобального внимания к ней.

Жертвами массового отравления рапсовым маслом сорок лет назад, по разным оценкам, могли стать от 800 до 3000 человек. У тысяч пострадавших отравление дало осложнение на легкие. Тысячи отравившихся стали хроническими больными. Выжившие объединились в организацию Seguimos Viviendo и борются за свои права и помощь от государства. В частности, они требуют повышения пособия по инвалидности и повышения доступности медицинской помощи и уважения.

Мадрид Прадо Испания Seguimos Viviendo

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