Выжившие в массовом отравлении 1981 года объявили о захвате музея Прадо
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Мадриде шесть человек заявили о захвате музея Прада и угрожали через шесть часов покончить с собой в прямом интернет-эфире, если власти не ответят на их требования, сообщает El Mundo.
По сведениям El Diario, вскоре после начала акции полицейские вывели их из музея.
Протестующие в соцсетях объяснили, что в 1981 году выжили после отравления некачественным рапсовым маслом. Они требуют от правительства и премьер-министра Испании Педро Санчеса немедленной реакции и помощи. Музей Прадо они выбрали для этой акции, поскольку хотели глобального внимания к ней.
Жертвами массового отравления рапсовым маслом сорок лет назад, по разным оценкам, могли стать от 800 до 3000 человек. У тысяч пострадавших отравление дало осложнение на легкие. Тысячи отравившихся стали хроническими больными. Выжившие объединились в организацию Seguimos Viviendo и борются за свои права и помощь от государства. В частности, они требуют повышения пособия по инвалидности и повышения доступности медицинской помощи и уважения.
🛑 ÚLTIMA HORA | Un grupo de víctimas del aceite de colza se encierran en el Museo Del Prado y amenazan "con retransmitir en directo su descanso eterno" si el presidente del Gobierno no atiende sus demandas— Radio Madrid (@RadioMadrid) October 19, 2021
"Pasadas 6 horas empezarán a ingerir pastillas" pic.twitter.com/zhWhDVRsBf