В суд Испании вызвали 7 россиян по делу о банкротстве технологической компании

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Семеро граждан России, имеющих отношение к российскому бизнесмену Михаилу Фридману, вызваны в испанский суд для дачи показаний по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщает во вторник испанское издание El Confidencial.

В частности, по данным издания, в суд вызваны бывший глава телекоммуникационного подразделения "Альфа-групп" - Altimo - Алексей Резникович, а также экс-глава "Вымпелкома" Антон Кудряшов в связи с возможной причастностью к действиям, направленным на банкротство Zed Worldwide.

Кроме того, в суд вызваны Ренат Насретдинов, Андрей Распитин и Паоло Гуидичи.

В июле, напоминает издание, юридические органы Испании продолжили прекращенное ранее расследование в отношении Фридмана в связи с его причастностью к банкротству Zed Worldwide.

Претензии к Фридману в Испании

В октябре 2019 года Financial Times сообщала, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес подозревает Фридмана в том, что он нарушил законодательство при попытке приобрести Zed в 2016 году. В материалах, направленных в суд, Гринда Гонсалес называл действия подконтрольных Фридману структур "рейдерской атакой".

По мнению прокурора, Фридман использовал контракт Zed с Vimpelcom (ныне VEON), чтобы добиться покупки компании по существенно заниженной цене. Этот контракт приносил Zed более 40% выручки. Затем бизнесмен сыграл "фундаментальную роль" в процедуре банкротства Zed - посредством "контроля за событиями в качестве одного из кредиторов" (речь идет о подконтрольном Альфа-банку Amsterdam Trade Bank, участнике синдицированного кредита, привлеченного ранее Zed), утверждал прокурор, известный рядом громких "российских" дел.

В минувшем декабре компания LetterOne, подконтрольная Фридману, объявила, что суд Мадрида исключил бизнесмена из числа лиц, чья деятельность расследуется в рамках дела о банкротстве разработчика мобильных сервисов Zed+.

Согласно заявлению L1, судья Мануэль Гарсия Кастельон пришел к выводу, что Фридман не имел отношения к событиям, которые привели Zed+ к несостоятельности, а заявления инициировавшего расследование испанского предпринимателя Хавьера Переса Долсета не нашли подтверждения.

Представитель Фридмана, комментируя это решение, говорил, что бизнесмен благодарит испанское правосудие за беспристрастный анализ ситуации и готов продолжать инвестиции в экономику страны.