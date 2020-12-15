Суд Мадрида снял с Фридмана подозрения в причастности к банкротству Zed+

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Суд Мадрида исключил Михаила Фридмана из числа лиц, подозреваемых в причастности к банкротству Zed+ - разработчика мобильных сервисов, сообщила подконтрольная российскому бизнесмену LetterOne.

Согласно заявлению L1, такое решение во вторник принял судья Мануэль Гарсия Кастельон. Он пришел к выводу, что Фридман не имел отношения к событиям, которые привели Zed+ к несостоятельности, а заявления инициировавшего расследование испанского предпринимателя Хавьера Переса Долсета не нашли подтверждения, заявила L1.

Представитель Фридмана, комментируя это решение, сказал, что бизнесмен благодарит испанское правосудие за беспристрастный анализ ситуации и готов продолжать инвестиции в экономику страны.

В октябре прошлого года Financial Times сообщала, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес подозревает Фридмана в том, что он нарушил законодательство при попытке приобрести Zed в 2016 году.

В материалах, направленных в суд, Гонсалес называл действия подконтрольных Фридману структур "рейдерской атакой". По мнению прокурора, Фридман использовал контракт Zed с Vimpelcom (ныне VEON), чтобы добиться покупки компании по существенно заниженной цене. Этот контракт приносил Zed более 40% выручки. Затем бизнесмен сыграл "фундаментальную роль" в процедуре банкротства Zed - посредством "контроля за событиями в качестве одного из кредиторов" (речь идет о подконтрольном Альфа-банку Amsterdam Trade Bank, участнике синдицированного кредита, привлеченного ранее Zed), утверждал прокурор, известный рядом громких "российских" дел.