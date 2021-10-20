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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли максимально с 2008 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальное значение с начала глобального финансового кризиса в сентябре 2008 года.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в августе. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Высокая инфляция обусловлена главным образом скачком цен на энергоносители - на 17,6% по сравнению с 15,4% в августе.

Продукты питания, алкоголь и табак в сентябре подорожали на 2%, как и месяцем ранее. Стоимость услуг выросла на 1,7% против 1,1% месяцем ранее.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре увеличились на 1,9% в годовом выражении, до максимума с декабря 2008 года, после повышения на 1,6% в предыдущем месяце. Показатель совпал с предварительным значением и консенсус-прогнозом.

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