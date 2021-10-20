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Экологи нашли в Туркменистане крупнейшие в мире постоянные утечки метана

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Эксперты-экологи зарегистрировали крупные постоянные эмиссии метана (по парниковому эффекту он до 80 раз сильнее СО2) с объектов газовой отрасли Туркменистана, сообщает агентство Bloomberg.

Канадская GHGSat Inc., занимающаяся мониторингом выбросов, в начале 2019 года зарегистрировала с производственных объектов в Корпеже на западе страны "один из крупнейших выбросов метана, когда-либо наблюдавшихся в реальном времени". По сообщению агентства, источником эмиссии были объекты месторождения и установки подготовки газа. Исследователи пришли к выводу, что утечка действовала не менее пяти лет. По воздействию на климат одна эта утечка примерно равна действию всех автомобилей в Аризоне, сравнивает Bloomberg.

На прямое обращение GHGSat в "Туркменгаз" ответа не было. После того как канадский МИД подключил коллег из США, поступила информация, что туркменское правительство изучает проблему. Вскоре наблюдения GHGSat показали, что выбросы метана в Корпеже прекратились. Однако с апреля 2020 спутниковый мониторинг снова регистрирует эмиссии метана.

По подсчетам мониторинговой компании Kayrros SAS, из 50 крупнейших выбросов метана на планете с 2019 года на Туркменистан приходится 31. Государство занимает, по подсчетам Международного энергетического агентства, третье место по эмиссии метана после США и России, существенно отставая от них по объемам добычи. По оценке Kayrros, построенные в советскую эпоху нефтегазовые промыслы на западе Туркменистана выделили примерно столько же газа, как и значительно превосходящие по объемам добычи американские газоносные провинции Permian и Anadarko.

Крупнейшим иностранным участником нефтегазовых проектов в Туркменистане является China National Petroleum Corp. – проекты с ее участием сосредоточены на юго-востоке Туркменистана. Здесь построена новая производственная инфраструктура, которая менее подвержена утечкам. Китай же является крупнейшим покупателем туркменского газа. При помощи природного газа Китай надеется улучшить экологическую ситуацию у себя. Эксперты полагают, что Китай может подтолкнуть Ашхабад к шагам по сокращению выбросов.

Эксперты классифицируют утечки газа по трем видам: непредумышленные утечки на компрессорных станциях или запорной арматуре, неполное факельное сжигание и прямое стравливание газа (наиболее опасное для экологии, так как получаемый при сгорании углекислый газ менее опасен для атмосферы, чем метан).

Штатное сжигание на факелах и сброс в атмосферу запрещены в Туркменистане по крайней мере с 1999 года. Исследователи из Испании и Нидерландов, проанализировавшие крупнейшие "супер-эмиссии" Туркменистана, пришли к выводу, что большая часть из них происходила из негорящих факелов. Некоторые исследователи предположили, что экологические нормы страны могут усугублять проблему: для руководителя производственного подразделения может быть удобнее стравить метан без горения, чем сжигать его на факеле, чтобы скрыть эмиссии от руководства.

Bloomberg Green делал запросы в Минэнерго и МИД Туркменистана, а также в "Туркменгаз" – ответов не было. На запросы авторов материала также не ответили CNPC и Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Туркменистан Туркменгаз Канада GHGSat

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