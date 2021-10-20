Испания решила выдать США бывшего главу венесуэльской разведки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Испанский суд в среду вынес постановление об экстрадиции бывшего главы венесуэльской разведки Уго Карвахаля в США, где он объявлен в розыск по обвинению в незаконном обороте наркотиков и причастности к террористической организации. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что в прокуратуре Нью-Йорка заявили, что Карвахаль использовал служебное положение для координации контрабанды около 5,6 т кокаина из Венесуэлы в Мексику в 2006 году.

Кроме того, по данным минюста США, Карвахаль предположительно участвовал в поставках оружия колумбийской левацкой группировке РВСК – Революционным вооруженным силам Колумбии.

За высылку Карвахаля будут отвечать пенитенциарные службы Испании и полиция. Дата экстрадиции пока неизвестна.