Назарбаев назвал одной из причин ухода с поста президента операцию на позвоночнике

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев признался, что ушел с поста главы государства, в том числе, из-за перенесенной операции на позвоночнике.

"Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсацией. Я перенес операцию на позвонке, на спину, очень серьезную операцию", - рассказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", показанном в эфире государственного телеканала "Хабар" в четверг.

"Президент больной - это не руководитель государства. Твое состояние такое, причем страна? Она не должны страдать. И вот так продолжать ездить, встречаться, 350 встреч, а как ты с таким здоровьем можешь? (...) Это тоже имело значение для принятия мною решения (об уходе с поста главы государства - ИФ). Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят", - сказал лидер нации.

Назарбаев рассказал, что проблема обнаружилась в 2011 году во время публичного мероприятия. "8 марта мы сидели на концерте, концерт закончился, я встал и все, не могу переставить ногу, что-то заклинило. Я офицера охраны пригласил, сказал встань рядом и схватил его руку как костыль и говорю ему: давай двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили. Был полный зал. Вот так и вышел. Начал проверять, оказалось, что у меня проблема позвонка", - рассказал он.

"Как это говорить (народу - ИФ)? И работать еще надо было, надо было уходить. Уходить еще был не готов. Потому что вопрос преемника еще не был решен и так далее. Вот, пришел к выводу (спустя время - ИФ). Я считаю, правильно. Прошло больше двух лет, я не жалею", - отметил он.

Первый президент добавил, что кроме этого случая никогда ничем не болел и сейчас не болеет.

Назарбаев 19 марта 2019 года объявил о своем уходе с поста президента и на следующий день подписал указ о сложении полномочий.