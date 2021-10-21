Бастрыкин поставил на контроль ход расследования гибели детей при пожаре в Ростовской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки по факту пожара в Ростовской области, в результате которого погибли дети, сообщает пресс-служба СКР.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о первоначально установленных обстоятельствах и причинах произошедшего. Дальнейший ход проведения проверки поставлен на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела троих детей обнаружили в хуторе Байков Зимовниковского района Ростовской области после пожара в четверг. По данным СК, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых. Двое детей скончались на месте, третий - по дороге в медицинское учреждение. Следственное управление СКР по Ростовской области и областная прокуратура организовали проверки по данному факту.