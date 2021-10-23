Саммит ЕС не решил главные вопросы - о ценах на газ и верховенстве права в Польше

Cаммит ЕС в Брюсселе, 22 октября 2021 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет, собрание лидеров стран ЕС, на своем заседании в Брюсселе 21 и 22 октября так и не смог решить самые острые вопросы повестки дня - меры против скачка цен на энергоносители и нарушение Польшей европейских норм верховенства права.

"Правительства ЕС упустили случай принять конкретные меры против посягательств на верховенство права и отложили ответ на рост цен на энергоносители", - заявила, комментируя дискуссию на саммите ЕС, лидер группы "зеленых" в Европарламенте Ска Келлер.

По проблеме цен на энергоносители главы государств и правительств ограничились общими высказываниями и оставили конкретные решения своим министрам энергетики, которые соберутся в Люксембурге 26 октября. По итогам обсуждений нарушения Польшей европейских норм верховенства права участники саммита предпочли не накладывать на Варшаву финансовые санкции, а решать проблему путем диалога.

"Набор инструментов, представленный в сообщении (Европейской) Комиссии по борьбе с ростом цен на энергоносители, содержит полезные меры, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в итоговом документе саммита.

Европейский совет призывает исполнительные структуры ЕС "незамедлительно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые будут способствовать развитию энергетики по цене, доступной для домашних хозяйств и компаний, повысить устойчивость энергетической системы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечить безопасность поставок и поддерживать переход к климатической нейтральности с учетом разнообразия и специфики ситуаций в государствах-членах".

Он дал указание Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) ускорить инвестиции в энергетический переход (на возобновляемые источники).

Обсуждение проблемы цен на энергию на саммите в какой-то момент было даже заблокировано премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, сообщили журналистам европейские дипломаты.

Бабиш назвал главным виновником ценового кризиса Систему торговли выбросами (ETS) и спекуляции с ценами на углерод в ЕС. Еврокомиссия отвергла этот аргумент, утверждая, что ETS - лишь незначительный фактор. Но чешская точка зрения пользовалась определенной симпатией. В конце концов, в проекте постановления была изменена формулировка. Еврокомиссии поручено изучить и оценить необходимость регулирующих мер на рынке ETS.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал испанского премьера Педро Санчеса, предупредив, что, несмотря на аргументы некоторых северных стран, цены на ископаемое топливо, вероятно, останутся высокими в долгосрочной перспективе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала мнение Франции, что ядерная энергия и газ играют важную роль в переходе к "зеленой энергетике". Однако в итоговом документе нет упоминания о ядерной энергии, поскольку некоторые страны, прежде всего Австрия, были против.

Франция прилагает серьезные усилия, как минимум с восемью другими странами, чтобы заставить Брюссель классифицировать ядерную энергию как экологически чистую в своей "таксономии", что предоставило бы ей финансовые преимущества.

Высокую зависимость Европы от импорта энергоносителей фон дер Ляйен назвала лишь одной из причин ценового кризиса. Она утверждала, что Кремль не гнушается использовать газ в качестве геополитического оружия.

Лидеры ЕС чуть более двух часов говорили о верховенстве закона касательно Польши. Председательствующему Шарлю Мишелю в значительной степени удалось предотвратить перерастание дебатов в площадную перепалку, отметил дипломатический источник. По итогам первого дня саммита, в конце которого происходила эта дискуссия, не было даже запланированной пресс-конференции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении утверждал, что рассматриваемый вопрос касается не верховенства права, а выхода Суда ЕС за пределы своей компетенции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил об "охоте на ведьм" в отношении Варшавы, но не получил поддержки большинства.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, призывавший лишить Польшу "ковидных" денег из союзного бюджета, сказал после встречи, что состоялись "масштабные" дебаты о верховенстве права, и многие страны критиковали Варшаву.

Но в итоге обсуждения на саммите не было значительного прорыва по польскому досье, несмотря на резкие оценки некоторых стран, включая Бельгию и Ирландию. Победу одержала мантра Ангелы Меркель о "диалоге" вместо конфронтации.

Значительно большее сходство позиций лидеры стран ЕС продемонстрировали по другим пунктам повестки дня: борьбе с пандемией COVID-19 и глобальному распространению вакцин, цифровой трансформации Европы, управлению миграцией.