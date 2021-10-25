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Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдавии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) впервые возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в апреле 2021 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, в основу дела положен факт назначения тогдашним парламентским большинством - Партией социалистов и партией "Шор" - судьи Конституционного суда (КС).

Прокуроры считают, что тогда была незаконно отстранена председатель КС Домника Маноле, а Борис Лупашку назначен вместо нее судьей КС. Согласно материалам следствия, эти факты следует рассматривать не просто как нарушение закона - речь идет об "узурпации должности судьи КС, а также узурпации власти в стране".

23 апреля депутаты тогдашнего большинства отменили указ о назначении Маноле судьей КС и назначили на этот пост Лупашку. Сутки спустя депутаты оппозиционной тогда партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко и Вирджилиу Пысларюк обратились в Генпрокуратуру, потребовав расследовать попытку узурпации власти. Тогдашний генпрокурор Александр Стояногло отказался возбуждать уголовное дело по описываемым событиям, но теперь прокуроры решили вернуться к этому делу.

Через несколько дней Лупашку сам отказался от должности члена Конституционного суда, а КС признал неконституционным решение парламентского большинства об отзыве с должности судьи Маноле.

После этого Конституционный суд принял ряд решений, которые привели к досрочным выборам, на которых убедительную победу одержала партия PAS, получив всю власть в стране.

В начале октября генеральный прокурор Стояногло был отстранен от должности. В его отношении возбуждены уголовные дела по пяти статьям обвинения: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний, извлечение выгоды из влияния. Решением суда он помещен под домашний арест на 30 суток.

Молдавия

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