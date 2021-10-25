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Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцины Spikevax от COVID

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 лет, сообщает в понедельник агентство на своем сайте.

"Согласно полученным данным, третья доза вакцины Spikevax, сделанная спустя 6-8 месяцев после второй, привела к росту числа антител у тех взрослых, у которых оно начинало падать. "Бустерная" доза состоит из половины дозы, использованной во время основной вакцинации", - говорится в заявлении EMA. Также отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы компонента совпадают с теми, которые появляются после второй.

Ранее в этом месяце КРЛП разрешило использование третьей дозы вакцины Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech спустя как минимум шесть месяцев после введения второй дозы.

Третьи дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы.

ЕС Spikevax коронавирус

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