Европейский регулятор разрешил третью дозу вакцины Spikevax от COVID

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 лет, сообщает в понедельник агентство на своем сайте.

"Согласно полученным данным, третья доза вакцины Spikevax, сделанная спустя 6-8 месяцев после второй, привела к росту числа антител у тех взрослых, у которых оно начинало падать. "Бустерная" доза состоит из половины дозы, использованной во время основной вакцинации", - говорится в заявлении EMA. Также отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы компонента совпадают с теми, которые появляются после второй.

Ранее в этом месяце КРЛП разрешило использование третьей дозы вакцины Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech спустя как минимум шесть месяцев после введения второй дозы.

Третьи дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы.