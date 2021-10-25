Метеорологи допустили подъем уровня моря у Нидерландов на два метра к 2100 году

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Метеорологический институт Королевства Нидерландов в понедельник предупредил, что уровень моря вдоль побережья страны может подняться на два метра к 2100 году, сообщает местный интернет-портал DutchNews.nl.

Такое развитие событий, согласно докладу метеорологов, возможно, если скорость таяния ледников на Южном полюсе будет ускоряться. Если этого не произойдет, но выбросы парниковых газов не будут сокращены, то уровень моря поднимется на 1,2 метра.

В институте также предупредили, что летом в Нидерландах чаще будут происходить сильные ураганы и засухи, а уровень воды в реках будет понижаться летом и подниматься зимой.

В 2014 году специалисты прогнозировали, что к 2100 году уровень моря поднимется максимум на один метр.

Данный доклад институт опубликовал менее чем за неделю до ежегодной конференции ООН по климату, которая стартует 31 октября в Шотландии.