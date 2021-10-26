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Глава МИД Южной Кореи прибудет с визитом в Россию

В среду Чон Ый Ен проведет встречу с Сергеем Лавровым

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен посетит с визитом Россию на этой неделе, запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Чон Ый Ен планирует отправиться в трехдневную поездку в Москву во вторник, чтобы встретиться с Лавровым и отметить 30-летие установления двусторонних связей, говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча глав МИД состоится в среду.

Планируется обсудить широкий круг тем, включая проблему Северной Кореи, двусторонние отношения и региональное сотрудничество. Ожидается, что в ходе консультаций Чон Ый Ен попросит Россию поддержать продолжающуюся дипломатию по возобновлению зашедших в тупик переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации.

О визите главы МИД Южной Корее и предстоящих переговорах министров 21 октября сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"27 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Корея, он будет находиться в РФ с рабочим визитом. Планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая взаимодействие в практических областях, "сверить часы" по ситуации на Корейском полуострове, обменяться мнениями по ключевым проблемам международной региональной повестки дня", - сказала она тогда.

Кроме того, министры примут участие в торжественной церемонии закрытия года взаимных обменов между странами, добавила Захарова.

Россия Южная Корея Сергей Лавров Чон Ый Ен

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