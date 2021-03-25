Москва и Сеул выступили за переговоры для межкорейского урегулирования

Сергей Лавров и Чон Ый Ен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И Москва, и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса между вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона", - сказал он в четверг в Сеуле по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

По словам министра, собеседники подчеркнули важность усилий по поддержанию "мирной и стабильной обстановки" в Северо-Восточной Азии, включая Корейский полуостров. Лавров заявил, что это "подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах".

"Обменялись оценками о положении дел с продвижением соответствующих многосторонних инициатив по упрочнению сотрудничества в Северо-Восточной Азии в различных областях. Здесь есть интересные идеи и у наших корейских друзей, и они оценили предложения, которые Россия продвигает", - отметил министр.

Он также сообщил, что в ходе визита в Сеул обсудил возможность визита в Южную Корею президента РФ Владимира Путина. Южнокорейская сторона подтвердила свое приглашение, и визит может состояться, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

Слова в поддержку возобновления переговоров для урегулирования ситуации на Корейском полуострове прозвучали на фоне второго за неделю пуска ракет в КНДР. Ранним утром в четверг две баллистические ракеты были выпущены из северокорейской провинции Южный Хамген в направлении Японского моря.