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На орбиту стартовала японская ракета с навигационным спутником

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Средняя ракета-носитель H-IIA с навигационным спутником QZS-1R "Митибики" во вторник успешно стартовала на орбиту, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск был осуществлен в 11:19 по токийскому времени (05:19 по московскому времени) со стартового комплекса космического центра Танэгасима на юге Японии.

Навигационный аппарат QZS-1R массой 4,1 тонны является частью японской квази-зенитной спутниковой системы (Quasi-Zenith Satellite System - QZSS). Он предназначен для обеспечения более высокой точности системы глобального позиционирования GPS в Японии. Спутник пополнит орбитальную группировку из трех аналогичных аппаратов. В 2023 году в нее планируется добавить еще три спутника QZS.

Ракета-носитель H-IIA создана компанией Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований. Первый ее запуск был осуществлен 29 августа 2001 года. Всего на данный момент эта ракета совершила 44 старта, из которых 43 были успешными. На низкую околоземную орбиту она может выводить до 10 тонн полезной нагрузки.

Япония QZS Митибики JAXA

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