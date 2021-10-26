Опрос показал, что россияне готовы бороться с изменением климата, но не знают как

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Порядка 83% потребителей во всем мире обращают внимание на то, как их повседневное поведение влияет на изменение климата, свидетельствуют результаты опроса, проведенного BCG совместно с компанией BVA. Исследователи опросили более 10 тысяч респондентов из десяти стран, включая Россию.

В Бразилии, Индии и Китае доля таких потребителей превышает 90%, в России этот показатель оказался одним из самых низких, но, тем не менее, составил более 65%.

Около 36% респондентов из РФ заявили, что не знают, как они лично могут помочь в борьбе с изменением климата, а 33% не уверены, что их вклад действительно может помочь.

Две трети респондентов из России восхищается людьми, которые предпринимают конкретные действия, чтобы уменьшить свое участие в изменении климата. При этом почти столько же жителей РФ с пониманием относятся к тем, кто не может выбирать экологически верные альтернативы, принимая во внимание множество препятствий на этом пути.

По данным исследования, главное препятствие на пути перехода к более устойчивым моделям потребления у россиян - это отсутствие информации и неверие в собственные силы, а потенциально более высокая стоимость ответственного потребления, занимающая первое место среди причин глобально, в России занимает лишь четвертое место, уступая также проблеме отсутствия экологичных альтернатив.

В целом почти две трети респондентов по всему миру считают, что ответственность за климатические изменения несут крупные корпорации и большие страны, такие как США и Китай, и примерно половина участников исследования считает достаточной реакцию международных корпораций и правительств на изменение климата.

"Изменение климата - это, пожалуй, самый сложный вызов, с которым когда-либо сталкивалось наше общество. Опрос в разных странах мира и в России выявил и такую проблему как отсутствие у людей необходимой информации, неосведомленность об инструментах для влияния на климатическую повестку. Подобное положение дел накладывает отпечаток и на восприятие населением усилий различных организаций по этому направлению. В среднем менее трети россиян считают, что страны, международные и неправительственные организации и частные компании делают достаточно, чтобы бороться с изменением климата, схожие показатели мы видим и в Германии, - отмечает управляющий директор и старший партнер BCG, председатель BCG в России и СНГ, Владислав Бутенко. - При этом сами россияне проявляют больше готовности действовать, чем, скажем, американцы, англичане, или жители Индии. Чтобы задействовать этот потенциал, важно усилить информирование населения о тех ресурсах и возможностях, которые у людей уже есть".

Как отмечают авторы исследования, удовлетворение потребности в инновационных решениях должно лежать в основе корпоративных стратегий, при этом сами инновации должны ориентироваться на потребителя, поскольку люди с большей вероятностью внедряют изменения, которые подразумевают верный баланс между затраченными усилиями и воспринимаемым эффектом. Три четверти респондентов сообщили, что выбирают сезонные или местные продукты и несколько лет пользуются одной моделью смартфона; основная часть опрошенных считает это несложным.

С другой стороны, многие не верят, что могут предотвратить изменение климата, если будут есть меньше мяса или смотреть меньше роликов в интернете.