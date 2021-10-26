Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Сеуле умер бывший президент Республики Корея Ро Дэ У, сообщили агентству "Ренхап" его помощники. Ему было 88 лет.

Его недавно положили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Врачи не смогли ему помочь.

Ро Дэ У был президентом страны с 1988 по 1993 год. Он стал первым демократически избранным главой государства, сменив бывшего военного президента страны Чон Ду Хвана.

В 1993 году он был арестован по обвинению в коррупции, затем ему вменили измену в связи с подавлением протестов в Кванджу в 1980 году. В августе 1996 года Ро Дэ У был осужден на 22 года лишения свободы, затем ему сократили срок до 17 лет, а в 1998 году он был помилован.