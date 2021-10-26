Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Сеуле умер бывший президент Республики Корея Ро Дэ У, сообщили агентству "Ренхап" его помощники. Ему было 88 лет.

Его недавно положили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Врачи не смогли ему помочь.

Ро Дэ У был президентом страны с 1988 по 1993 год. Он стал первым демократически избранным главой государства, сменив бывшего военного президента страны Чон Ду Хвана.

В 1993 году он был арестован по обвинению в коррупции, затем ему вменили измену в связи с подавлением протестов в Кванджу в 1980 году. В августе 1996 года Ро Дэ У был осужден на 22 года лишения свободы, затем ему сократили срок до 17 лет, а в 1998 году он был помилован.

Южная Корея Сеул Ро Дэ У

Новости

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

Что случилось этой ночью: вторник, 26 октября

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российских туристов в Турции арестовали по подозрению в поджоге леса

Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });